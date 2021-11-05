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Покойного актера Кирка Дугласа обвинили в изнасиловании

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Global Look Press

Умершего в прошлом году актера Кирка Дугласа обвинили в изнасиловании. Об этом заявила сестра актрисы Натали Вуд, фрагмент из ее воспоминаний приводит Associated Press.

В своей книге «Маленькая сестра», которая выйдет в печать на следующей неделе, сестра Натали Вуд Лана рассказала об инциденте, произошедшем между Натали и Дугласом летом 1955 года, во время съемок фильма «Искатели». Тогда Натали было 18, Дуглас был почти вдвое старше ее.

По воспоминаниям Ланы, которой тогда было восемь, встречу Натали и Дугласа инициировала мать сестер Вуд, Мария Захарченко, она посчитала, что эта встреча поможет открыть дочери дорогу в Голливуд лишь «по кивку» знаменитого актера.

Как рассказала Лана Вуд, после этого события Натали «выглядела ужасно», «была очень взлохмачена и очень расстроена».

«Они с мамой начали настойчиво перешептываться. Я не могла их услышать или разобрать, что они говорили. Что-то плохое, очевидно, случилось с моей сестрой, но что бы это ни было, я была слишком молода, чтобы мне об этом рассказывать», — рассказала Вуд в мемуарах.

Натали Вуд погибла в 1981 году. В ночь на 30 ноября она упала за борт яхты Splendour и утонула. В это время на яхте находились ее муж Роберт Вагнер, актер Кристофер Уокен и капитан Деннис Даверн. Как писали СМИ, в этот день Вуд поссорилась с мужем.

В 2010 году Лана Вуд потребовала нового расследования обстоятельств гибели актрисы. В 2011-м власти Лос-Анджелеса возобновили расследование, поскольку нашли людей, имевших «дополнительную информацию».

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