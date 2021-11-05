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Гаэль Гарсиа Берналь сыграет Ночного оборотня в проекте Marvel

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Mike Blake/Reuters

Мексиканский актер Гаэль Гарсиа Берналь исполнит роль Ночного оборотня в специальном на Хэллоуин от Marvel Studios. Об этом пишет Variety со ссылкой на источники.

Детали сюжета спецвыпуска держатся в секрете. Его снимут для стримингового сервиса Disney+.

Согласно комиксам, прозвище «Ночной оборотень» принадлежит двум разным персонажам — Джейку Гомесу и Джеку Расселу. У обоих мужчины была способность превращаться в оборотня по желанию, сохраняя при этом свой человеческий интеллект.

Ожидается, что производство спецвыпуска стартует в начале 2022 года.

Ранее сообщалось, что американский актер Энтони Маки, воплотивший образ Сэма Уилсона (Сокол) в предыдущих проектах Marvel, сыграет главную роль в четвертом фильме о Капитане Америка.

Также стали известны даты выхода кинокомиксов «Человек-муравей 3» и «Стражи Галактики 3».

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