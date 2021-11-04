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Врачи усомнились в наличии неизлечимой болезни у Ротару

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Врач Василий Шуров заявил, что у известной певицы Софии Ротару действительно наблюдается тремор рук, при этом нельзя говорить о наличии у артистки болезни Паркинсона, которую «диагностировали» фанаты, лишь по этому симптому. Об этом он рассказал в интервью Life.ru.

«У паркинсонизма есть еще замедленность движения — здесь мы этого не видим. Наоборот, она двигается бодрячком. Нельзя один маленький симптом рассматривать как повод для постановки диагноза. То, что я вижу: и скорость реакции, и то, как человек движется — без явных нарушений движения, — говорит о том, что это очень маловероятно Паркинсон», — отметил медик.

По словам Шурова, усталость может быть причиной дрожания рук в данном случае. Также, к тремору может вызвать прием некоторых лекарственных препаратов. Врач Алексей Казанцев в свою очередь добавил, что подобный симптом может появляться и из-за сахарного диабета, нехватки железа, а также рассеянного склероза и неврозов различной степени.

Ранее появилось видео с Ротару, которое вызвало обеспокоенность у поклонников певицы. На кадрах видно, как 74-летняя певица с трудом удерживает микрофон и явно пытается скрыть дрожание рук.

В ноябре 2020 года бывший муж Аллы Пугачевой, режиссер Александр Стефанович рассказал, что Ротару всю жизнь борется с заболеванием легких.

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