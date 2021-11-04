Максим Галкин объявлен угрозой нацбезопасности Украины

Юморист Максим Галкин попал в перечень людей, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на решение украинского Министерства культуры и информационной политики.

Галкин стал 259-м в «черном списке» тех, кто «создает угрозу» национальной безопасности.

Ранее в такой перечень Минкульт Украины по представлению Службы безопасности включил более 30 российских актеров. И одного украинского, по ошибке.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете гастролей российских деятелей культуры. Он отметил, что запрещается проведение гастрольного мероприятия, участником которого является лицо, внесенное в перечень тех, кто якобы создает угрозу украинской нацбезопасности, а также мероприятия, популяризирующего или пропагандирующего «государство-агрессора и его органы власти».

Также он ввел пакет новых санкций против России — он затронул порядка 140 физических и 50 юридических лиц.