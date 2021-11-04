Посол России рассказал о черном списке Литвы с российскими исполнителями

Посол России в Вильнюсе Алексей Исаков прокомментировал составленный Литвой черный список, куда попали российские исполнители, которым по определенным причинам теперь нельзя выступать на территории республики. Об этом сообщает ТАСС.

«Активность составителей и инициаторов так называемых черных списков без нашего ответа не останется», — подчеркнул дипломат.

Он выразил мнение, что ведением этой меры власти Литвы хотят подчинить себе культурную жизнь в стране. Посол напомнил, что сначала Вильнюс запретил российскому певцу Филиппу Киркорову пять лет въезжать на территорию республики из-за «сознательного отрицания территориальной целостности Украины». Потом начались акции против концерта всемирно известного российского пианиста Николая Луганского из-за того, что он несколько лет назад выступал в Донецке.

При этом Исаков выразил надежду на то, что здравый смысл в итоге восторжествует.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) разрешила Басте, Елке и Ирине Круг выступать на Украине.