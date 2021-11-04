«Приматы в основном слабы умом»: Понасенков дал совет, как спастись от влияния сериалов

Шоумен и историк Евгений Понасенков считает, что сериалы, подобные нашумевшей «Игре в кальмара», представляют опасность для человеческой психики, так как большинство подобных «творений» уничтожают способность мыслить. Об этом пишет iReactor.

Ранее на вечеринке в стиле «Игры в кальмара» в Панаме погибли восемь человек. Комментируя это, Понасенков заявил, что смотрят современные сериалы и уподобляются им те, кого трудно назвать умными.

«Если говорить научно, приматы в основном очень слабы умом. И, безусловно, умные должны контролировать то, что массово смотрят глупые... В этой связи хочу сказать, что не столько цензура, сколько заполнение сознания большинства населения классикой и настоящей эстетикой, — вот что должно быть», — считает Понасенков.

По его словам, тлетворному влиянию сериалов чаще подвержены в основном неокрепшие умы, поэтому их нужно «укреплять» красотой и базовыми знаниями о мире — без этого они будут представлять собой «пустое место».

Понасенков считает, что подавляющее большинство сериалов на абсолютно любые темы не достойны внимания, так они являются бездарными и к тому же вызывающими зависимость.

«Даже если там не убивают, а показывают псевдоотношения в семье, мещанство, бытовуху, все это убожество, бездарно сыгранное. Это еще опаснее, потому что просто уничтожает способность мыслить. Вообще. Сегодня сериалы, действительно, хуже наркотика. Они и без того невежественное население делают просто примитивным, и от этого опасны», — заявил историк.

Ранее Понасенков удивил фанатов отсутствием чувства юмора.