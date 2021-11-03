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Мать Децла отреагировала на ограбление его могилы

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irinatolmatskaya/Instagram

Ирина Толмацкая, мать рэпера Децла, могилу которого ограбили на Пятницком кладбище в Москве, в беседе с РЕН ТВ рассказала о произошедшем.

По ее словам, возле могилы ее сына стоял металлический стул.

«У Кирюши очень мало места, нет возможности сделать скамейку. Стульчик стоял небольшой для поклонников. Чтобы ребята могли посидеть там, я иногда, когда устану. Кому-то он, видимо, приглянулся. Дело-то не в стуле, а в отношении», — заявила женщина.

Она также выразила мнение, что с кладбища ничего брать не должны.

«Ребята поехали и посмотрели по камерам. Сказали, что это произошло еще 24-го числа. Говорят, Ирина Анатольевна, не найдете, не вернут. Потому что сегодня уже 3 ноября. Просто неприятно, понимаете», — продолжила Толмацкая.

Она добавила, что после этой истории у нее остался осадок.

Ранее мать погибшего хип-хоп-исполнителя в своем Instagram выложила видео, на котором показано, как неизвестный человек выносит стул с могилы музыканта.

35-летний Децл (настоящее имя — Кирилл Толмацкий) скончался 3 февраля 2019 года после выступления в Ижевске. Причиной смерти стала остановка сердца.

В конце 2019 года на могиле Децла случился пожар. Возгорание обнаружили сотрудники Пятницкого кладбища, которые потушили огонь.

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