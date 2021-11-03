Домогаров прокомментировал слухи об уходе из театра Моссовета

Актер Александр Домогаров опроверг слухи о своем уходе из театра Моссовета. Об этом он рассказал телеканалу «Звезда».

«Я не ушел. Взял отпуск на полгода», — заявил актер.

В пресс-службе театра Моссовета также не подтвердили информацию об уходе Домогарова, подчеркнув, что он приостановил участие в спектаклях из-за других проектов.

«Не подал он заявление. Все нормально, работает. Просто у него сейчас есть проекты на стороне, поэтому он сейчас временно не играет в спектаклях. А так - актер Театра Моссовета. Никаких заявлений об уходе он не подавал. Все нормально», — рассказала директор по связям с общественностью Театра Моссовета Татьяна Горина.

Ранее источник издания «СтарХит» заявил, что актер Александр Домогаров написал заявление об уходе из Театра Моссовета и покидает учреждение культуры на полгода. Предположительно, такое решение Домогаров мог принять из-за разногласий с новым художественным руководителем — Евгением Марчелли.

Александр Домогаров служил в Театре Моссовета больше 27 лет, в последнее время был занят в постановке «Ричард III» и чеховской трилогии («Дядя Ваня», «Три сестры» и «Вишневый сад») Андрея Кончаловского.