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Елена Ханга вспомнила, как сексолог Полеев говорил на темы, за которые другие отказывались браться

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Эксмо

Телеведущая Елена Ханга рассказала «Газете.Ru», каким ей запомнился сексолог Александр Полеев. Автора бестселлеров о сексе и постоянного эксперта ряда ток-шоу на российском телевидении не стало 1 ноября, ему было 72 года.

«Вы меня шокировали этой новостью. Я его видела буквально месяц назад на передаче у Малахова, — призналась Ханга. — С Полеевым мы были очень хорошо знакомы, встречались в эфирах. Он был легкий на подъем, несмотря на свой возраст. И, главное, у него всегда находилось слово. Он всегда мог очень точно и четко сформулировать мысль, прокомментировать что-то на любую тему. Мы его приглашали на передачу «Принцип Домино», и он так лихо комментировал вещи, за которые другие отказывались браться...»

По словам Ханги, смерть Полеева стала большой потерей для российской сексологии.

«Александр был живым, азартным и очень трудоспособным: у него вышло очень много книг. Его смерть — большая потеря для этой науки в нашей стране», — подчеркнула телеведущая.

Причина смерти Полеева на данный момент не раскрывается.

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