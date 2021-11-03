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Жена Болдуина пожаловалась на преследование после инцидента с гибелью оператора

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AP

Жена актера Алека Болдуина, случайно застрелившего оператора Галину Хатчинс, пожаловалась в Instagram на преследование журналистов. По словам Хиларии Болдуин, после инцидента с участием мужа ей пришлось пережить «несколько пугающих моментов».

«Пока я пишу это, меня фотографируют через деревья дома, где мы остановились. Они (репортеры — «Газета.Ru») не уважают наши просьбы оставить нас в покое. Даже после интервью, которое мы дали на днях. Нас с детьми преследовали на машинах. Было несколько пугающих моментов», — пожаловалась Болдуин.

О несчастном случае на съемочной площадке фильма «Rust» с Алеком Болдуином стало известно 21 октября. Актер выстрелил из реквизитного пистолета, который, как выяснилось позднее, был заряжен боевым, а не холостым патроном. Болдуин попал в двух членов команды: 42-летнюю операторку Хатчинс и 48-летнего режиссера Соузу. Хатчинс вскоре после произошедшего скончалась, Соуза — по итогам инцидента выжил.

Ранее стало известно, как семья Болдуина отпраздновала Хэллоуин вскоре после трагедии на съемках.

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