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«СтарХит»: Домогаров уходит из Театра Моссовета вслед за Сухоруковым

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Актер Александр написал заявление об уходе из Театра Моссовета и покидает учреждение культуры на полгода, сообщает издание «СтарХит» со ссылкой на собственный источник.

Предположительно, такое решение Домогаров мог принять из-за разногласий с новым художественным руководителем — Евгением Марчелли. «Негромкий, интеллигентный, классический и очень стабильный. Этот театр — не «рвал» вершин театрального прогресса, но оставался таким стабильным, что казалось этот столп не свернуть. Оказывается — возможно. И дело не в худруке, дело в труппе театра», — так оценивает ситуацию в Театре Моссовета Домогаров.

Александр Домогаров служил в Театре Моссовета больше 27 лет, в последнее время был занят в постановке «Ричард III» и чеховской трилогии («Дядя Ваня», «Три сестры» и «Вишневый сад») Андрея Кончаловского. Новые показы «Ричарда» состоятся 6 и 14 ноября, они могут быть сняты с репертуара.

Ранее Евгений Марчелли прокомментировал внезапный уход из труппы Виктора Сухорукова, принявшего решение об увольнении летом.

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