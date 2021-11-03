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Директор МХАТа Кехман рассказал, в чем разница между Бузовой и Цискаридзе

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Instagram.com

Новый директор театра МХАТ им. Горького Владимир Кехман объяснил, чем Ольга Бузова, ранее задействованная в отмененном спектакле «Чудесный грузин» отличается от Николая Цискаридзе. Этим он поделился в беседе с РЕН ТВ.

Кехман также указал, что ждет встречи с Татьяной Дорониной, чтобы узнать ее мнение о том, каким должен быть театр. На встрече с труппой Кехман заявил, что больше не будет «никаких любимчиков, все должны работать». Он указал актерам театра, что они должны справляться сами без приглашенных артистов.

Про спектакль с Бузовой он сказал следующее: «Продано всего лишь 225 билетов, и это цифра, которая не позволяет мне выпустить этот спектакль на сцену. Поэтому его отменили. Всё. Ничего другого нет».

Новый директор напомнил, что много раз говорил, что в театре конверсия Instagram равна нулю.

Кехман рассказал, чем отличается в материальном плане присутствие в театре телеведущей и певицы Бузовой и артиста балета Николая Цискаридце.

«Вот есть Цискаридзе: гонорар — 500 тыс., сбор — 6 млн. Это я понимаю», — сделал расчеты глава театра.

«Поэтому я всегда говорил и буду говорить: театр — особое место, здесь жизнь live», — заключил Кехман.

Ранее поклонники Ольги Бузовой возмутились в Instagram-аккаунте МХАТ имени Горького отменой спектакля «Чудесный грузин» с певицей в одной из ролей. Администрация театра объяснила свое решение низкими продажами, в то время как в комментариях, напротив, уверяют, что не успели купить билеты из-за солд-аута. Другие же потребовали у руководства театра назвать «истинные причины» отмены постановки. Кроме того, поклонники обвинили руководство МХАТа во лжи, непрофессионализме и «чистке» комментариев.

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