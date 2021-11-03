Неизлечимо: Ветлицкая рассказала, что ее собака заразилась малярией

Певица Наталья Ветлицкая рассказала в Instagram, что ее любимый домашний питомец, шпиц, едва не умер от не излечимой болезни. У собаки диагностировали малярию.

За жизнь питомец 57-летней артистки борется уже два года.

Малярия была диагностирована у шпица, когда тот резко облысел, начал с трудом стоять на ногах и почти не ел. Собаке был назначен курс уколов и таблеток, ее состояние удалось стабилизировать.

Ветлицкая, переехавшая в Испанию, рассказала, что это заболевание поражает многих животных в регионе. По ее словам, питомцев прививают, но это гарантирует защиту только на 60%.

«Мы боролись почти два года, и вот наша любимая куколка пришла в хорошее состояние. В какой-то момент мы почти потеряли надежду, но все равно продолжали биться за ее здоровье», — гласит пост звезды в Instagram.

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