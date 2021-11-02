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Умер актер из сериала «Бригада»

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Кадр из сериала «Бригада»/Аватар Фильм

В Москве скончался 49-летний актер Дмитрий Гуменецкий, известный по роли Шмидта в сериале «Бригада». Об этом сообщил «Пятый канал» со ссылкой на источник.

Сообщается, что актер скончался вскоре после выхода из тюрьмы. Смерть наступила 29 октября, но о ней стало известно только сейчас.

В 2015 году Гуменецкого осудили на восемь лет за хранение крупной партии наркотиков. Он должен был выйти на свободу лишь в 2023 году, но вышел этой весной по УДО из-за проблем со здоровьем.

По данным Telegram-канала 112, причиной смерти актера стало онкологическое заболевание. Последние дни мужчина находился в хосписе.

До ареста Гуменецкий служил в спецназе в звании майора внутренних войск МВД РФ, был профессиональным военным с опытом боевых действий. Он исполнил роль охранника Саши Белого «Бригаде», а также появился в эпизодах фильмов «Бумер» и «Магнитные бури».

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