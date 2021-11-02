Актриса Кристен Стюарт женится на своей девушке

Актриса Кристен Стюарт во время шоу журналиста Говарда Штерна объявила о помолвке.

Как пишет The Sun, Стюарт женится на своей девушке — сценаристке Дилан Майер. «Мы женимся, это точно. Я хотела, чтобы мне сделали предложение. Я довольно четко сформулировала, чего хочу, и она справилась. Мы женимся, это правда», — сказала она.

Пара не скрывала отношения, однако нечасто говорила о них на публике.

До Майер Кристен Стюарт встречалась со своим партнером по «Сумеркам» Робертом Паттинсоном, с которым также была помолвлена, дизайнеркой спецэффектов Алишей Каргайл, французской певицей и актрисой Соко, певицей и продюсером St. Vincent, работавшей над саундтреком к режиссерскому дебюту Стюарт, а также с моделью Стеллой Максвелл.

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