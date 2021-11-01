Вдова Табакова раскритиковала Женовача после его ухода из МХТ

Вдова актера Олега Табакова Марина Зудина раскритиковала бывшего художественного руководителя МХТ им. Чехова Сергея Женовача за то, что он лишил театр специально построенного в 2018 году филиала. Об этом актриса написала в своем Instagram.

«Первое, с чего начал свою работу Женовач, — лишил театр, для которого еще ничего не сделал сам, этого филиала. Просто отказался, решив, что он не нужен театру. Я пишу это потому, что сейчас многие заговорили о душевной тонкости и интеллигентности Сергея Васильевича. Я давно верю только поступкам», — высказалась Зудина.

По мнению артистки, главное свойство интеллигентного человека заключается в том, что он умеет думать о других. Зудина считает, что поступок Женовача говорит только о его личных амбициях. Она утверждает, что в филиале планировалось создать сцену, идентичную основной, которую можно было бы использовать для показа спектаклей, отмененных из-за премьеры. Также эту площадку собирались предоставить молодым артистам и режиссерам для репетиции.

27 октября в Минкульте заявили, что Женовач покинул пост худрука по собственному желанию.

Ранее новый худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский поблагодарил Женовача за проделанный труд и понадеялся на интересную работу с труппой.