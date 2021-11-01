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Вдова Табакова раскритиковала Женовача после его ухода из МХТ

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Вдова актера Олега Табакова Марина Зудина раскритиковала бывшего художественного руководителя МХТ им. Чехова Сергея Женовача за то, что он лишил театр специально построенного в 2018 году филиала. Об этом актриса написала в своем Instagram.

«Первое, с чего начал свою работу Женовач, — лишил театр, для которого еще ничего не сделал сам, этого филиала. Просто отказался, решив, что он не нужен театру. Я пишу это потому, что сейчас многие заговорили о душевной тонкости и интеллигентности Сергея Васильевича. Я давно верю только поступкам», — высказалась Зудина.

По мнению артистки, главное свойство интеллигентного человека заключается в том, что он умеет думать о других. Зудина считает, что поступок Женовача говорит только о его личных амбициях. Она утверждает, что в филиале планировалось создать сцену, идентичную основной, которую можно было бы использовать для показа спектаклей, отмененных из-за премьеры. Также эту площадку собирались предоставить молодым артистам и режиссерам для репетиции.

27 октября в Минкульте заявили, что Женовач покинул пост худрука по собственному желанию.

Ранее новый худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский поблагодарил Женовача за проделанный труд и понадеялся на интересную работу с труппой.

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