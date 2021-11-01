Звезда «Хеллбоя» Рон Перлман при разводе оставил жене дом и забрал Tesla

Актер Рон Перлман и его экс-супруга Опал Стоун закончили раздел имущества, сообщает TMZ со ссылкой на новые судебные документы.

Как следует из них, Опал Стоун достанется особняк пары в Лос-Анджелесе и автомобиль Mercedes-Benz. Рон Перлман заберет автомобиль Tesla. Кроме того, звезда «Хеллбоя» будет выплачивать жене «супружескую поддержку» в размере $12,5 тыс. в месяц. Кроме того, ей достанется 20% его ежегодного дохода.

Рон подал на развод с Опал в ноябре 2019 года после 38 лет брака, в котором родилось двое детей: дочь Блейк Аманда (1984) и сын Брэндон Эвери (1990). О расставании Перлмана с женой стало известно через несколько месяцев после того, как он завел роман с коллегой по шоу StartUp Эллисон Данбар.

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