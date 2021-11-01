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Ангелина Вовк объяснила свой уход из «Песни года»

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Народная артистка России Ангелина Вовк в эфире шоу «Судьба человека» прокомментировала свой уход из передачи «Песня года».

По словам Вовк, будучи художественным руководителем «Песни года», композитор Игорь Крутой в 2006 году решил поменять ведущих. Телеведущая отметила, что «надо было все сделать красиво и уважительно», ответственность за что, по ее мнению, лежала на Крутом. «Когда нас пригласили на юбилей «Песни года» через несколько лет, то я поставила условие, что буду открывать фестиваль. Ну и захотела хороший гонорар. Они не согласились на мои условия», — призналась Вовк.

Евгений Меньшов и Ангелина Вовк до 2006 года 18 лет вели передачу «Песня года».

Ранее Ангелина Вовк пожаловалась, что на ее пенсию невозможно путешествовать. «Я получаю пенсию такую, как все советские люди: 17 с копейками тысяч. И плюс эти 30 тысяч. Но пенсии на все не хватает. Конечно, обидно. На путешествия не хватает», — сказала Вовк.

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