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Limp Bizkit выпустили новый альбом после 10-летнего перерыва

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Global Look Press

Американская ню-метал-группа Limp Bizkit выпустила новый альбом «Still Sucks» впервые за десять лет. Об этом музыканты сообщили в Instagram.

Послушать альбом можно на всех цифровых площадках.

Изначально пластинка называлась «Stampede Of The Disco Elephants», но теперь была переименована в «Still Sucks». На альбоме — 12 треков, в том числе «Dad Vibes», который вышел еще 30 сентября.

Предыдущий полноформатный альбом Limp Bizkit «Gold Cobra» вышел летом 2011 года --после воссоединения группы в 2009 году. Он получил смешанные или средние отзывы музыкальных критиков. Limp Bizkit покинули свой давний лейбл Interscope Records в декабре 2011-го из-за творческих разногласий и плохих продаж альбома.

В конце 2018 группа сообщала, что собралась в студии для работы над новым материалом, однако с тех пор о нем не было почти ничего известно. Гитарист Уэс Борланд тогда объяснил, что музыканты из Limp Bizkit в основном заняты собственными проектами и больше не живут в одном городе, что отчасти тормозит процесс записи альбома.

Ранее стало известно, что шведская группа АВВА впервые выпустила песню, записанную еще в 1978 году.

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