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Российские звезды уехали праздновать Хэллоуин в Минск на фоне COVID-ограничений

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Public Domain Pictures

Российские звезды в ночь на 31 октября уехали в Минск, чтобы отпраздновать Хэллоуин на вечеринке, организатором которой выступил DJ Smash. Кадры с мероприятия появились в Stories артиста в Instagram.

Минск был выбран по той причине, что в большинстве российских городов проведение массовых мероприятий находится под запретом из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. В Москве, например, бары, клубы и рестораны не работают.

Среди отечественных звезд, которые выкладывали на свои страницы в Instagram кадры с вечеринки и отмечали город Минск в геопозиции, были Наталья Рудова, музыканты Artik & Asti, блогер Ида Галич и ряд других.

В комментариях под некоторыми публикациями многие усомнились, что звезды действительно решили улететь так далеко ради вечеринки. Комментаторы уверены, что мероприятие прошло в секретном месте в Москве, а легенда с Минском была придумана для того, чтобы избежать проблем с правоохранительными органами в связи с ограничениями. Свою позицию подписчики подкрепили тем, что еще днем артисты выкладывали фотографии и видеоролики из Москвы, а всего через пару часов они внезапно оказались на вечеринке в Минске.

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