Во МХАТе обвинили Бузову в отмене спектакля «Чудесный грузин»

Пресс-секретарь Московского художественного академического театра имени М. Горького Виктория Мусина-Пушкина в беседе с «Газетой.Ru» объяснила отмену спектакля «Чудесный грузин» тем, что Ольга Бузова поздно начала его рекламировать.

«Решение об отмене спектакля принял Владимир Абрамович (Кехман — прим. «Газеты.Ru»). И пока приказ дошел и мы его опубликовали, а опубликовали мы его достаточно поздно, к этому моменту и были раскуплены уже билеты. Но на момент принятия решения продажи действительно очень плохо шли. Мы очень ждали, что Бузова пораньше начнет рекламировать спектакль, но, к сожалению, она это сделала слишком поздно. И на момент принятия решения билеты действительно очень плохо шли в продаже», — рассказала она.

Мусина-Пушкина добавила, что каждый театр сейчас самостоятельно принимает правила о возврате билетов за несостоявшиеся спектакли. По ее словам, генеральный директор МХАТа должен подготовить соответствующий приказ о процедуре возврата денег за отмененное представление.

«Сейчас каждый театр принимает свои правила о возврате билетов, кто-то 100%, кто-то 90%. И необходимо, чтобы наш генеральный директор тоже подготовил соответствующий приказ, и будет понятно, как будет происходить возврат билетов. Поэтому мы пока, на сегодняшний момент, не написали, как будет происходить это все, а опубликовали телефоны билетного стола, потому что они первые будут в курсе о том, как будут за «Грузина» возвращаться деньги», — уточнила пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что МХАТ имени Горького отменил спектакль «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой, показ которого планировался во вторник, 2 ноября. Уточняется, что спектакль не будет снят из репертуара — его показ переносится на неопределенный срок.

Позднее Бузова написала в Instagram пост, пожелав МХАТу «всегда таких продаж на все ваши постановки, как были на спектакле с моим участием». Телеведущая также приложила скрин с сообщением о том, что все билеты на спектакль проданы.