Скончался актер из «Холодного лета пятьдесят третьего» Алексей Колесник

Советский и украинский актер театра и кино Алексей Колесник умер в возрасте 71 года, сообщает rg.ru со ссылкой на друзей и коллег артиста.

Актер скончался 30 октября. Причина его смерти не уточняется.

Алексей Колесник родился 28 марта 1950 года в городе Карловка Полтавской области. Окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого в 1975 году, работал в украинских театрах, с 1982 года — актер киностудии имени Довженко.

Дебютом в кино стала его эпизодическая роль в «Как закалялась сталь» в 1973 году. Актер сыграл в более чем 50 фильмах и сериалах: «Дождь в чужом городе», «Оводе», «Школа», «Ярослав Мудрый», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Легенда о княгине Ольге». Российскому зрителю Колесник также знаком по роли Крюка в «Холодном лете пятьдесят третьего…», а также по фильму «Батальоны просят огня» и сериалу «Возвращение Мухтара».

Колесник был заслуженным артистом Украины и лауреатом Международного фестиваля «Золотой Витязь» — за лучшую мужскую роль второго плана в картине «ТотКтоПрошелСквозьОгонь».