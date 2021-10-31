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Вдова Караченцова заявила, что Светличная уходила «умирать»

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Вдова советского и российского актера Николая Караченцова Людмила Поргина заявила, что актриса Светлана Светличная, которая пропала на несколько дней, уходила, чтобы умереть. Об этом она сообщила в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

По ее словам, Светличная рассказывала ей о близости «смерти и одиночества». Также Поргина упомянула, что актриса иногда заходила в кафе, где ее узнавали и кормили.

Как утверждает Поргина, во всем виновата семья Светличной, которая переселила артистку из прежней квартиры в новостройку.

О том, что Светличная якобы пропала, стало известно утром 25 октября. По данным интернет-издания Baza, заявление в полицию подал ее сын. При этом Алексей Ивашов сообщил «Газете.Ru», что не обращался в правоохранительные органы. Светличная «нашлась» в студии у Малахова — уже после того, как ее поиски взял на контроль Следственный комитет, а неравнодушные обратились к волонтерам.

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