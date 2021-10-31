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Основатель TikTok-дома Андреев напомнил Бузовой и Орейро об откровенных фото на фоне храмов

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@buzova86/@nataliaoreirosoy/instagram.com

Российский продюсер и один из основателей TikTok-дома Dream Team House Ярослав Андреев напомнил певице Ольге Бузовой и уругвайской актрисе Наталии Орейро об их откровенных фото на фоне храмов. Соответствующие кадры он опубликовал в своем Instagram.

«Знаете, я очень переживаю за Натали Орейро и Ольгу Бузову. Сейчас поясню», — написал продюсер.

Он полагает, что артисток также можно привлечь к ответственности, несмотря на то, что фотографии были сделаны давно.

Андреев выложил архивные снимки Бузовой и Орейро после новости об аресте блогеров Руслана Бобиева и его девушки за провокационную фотосессию у храма Василия Блаженного в Москве.

В конце сентября блогер из Таджикистана с подругой Анастасией Чистовой разместили в своих аккаунтах в Instagram фотоснимки, на которых имитировали оральный секс неподалеку от храма Василия Блаженного в Москве. При этом девушка на фото была в куртке с надписью «Полиция».

Через несколько дней после публикации молодых людей задержали и отправили на 10 суток ареста, обязав выплатить штраф в 5 тыс. рублей. После задержания Бобиев несколько раз извинился за свой поступок, но этого оказалось недостаточно – в октябре на блогера и девушку завели дело об оскорблении чувств.

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