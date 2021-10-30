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«Но мы — артисты»: Светличная решила, что допрос у следователя — очередное шоу

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«Россия 1»/YouTube

Актриса Светлана Светличная побывала на допросе у следователей, где кокетничала и вела себя как будто в условиях очередного шоу. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на источник.

Сообщается, что на допросе актриса просила снимать ее с рабочей стороны — чтобы было «красиво». Присутствующих она восприняла как артистов массовки. Сам разговор со следователем актрисе не понравился — она расстроилась, что никто не подарил ей цветы, в отличии от «Андрюши Малахова».

«Но мы — артисты, и наша задача — играть роли в тех условиях, которые предлагают. Ничего, справимся», — заявила Светличная.

Следователи опросили редакторов и шеф-редактора программы с ведущим Андреем Малаховым. Их интересовало, как давно эти работники ТВ знакомы с заслуженной артисткой России и находились ли они рядом тогда, когда Светличная считалась пропавшей.

О том, что Светличная якобы пропала, стало известно утром 25 октября. По данным интернет-издания Baza, заявление в полицию подал ее сын. При этом Алексей Ивашов сообщил «Газете.Ru», что не обращался в правоохранительные органы. Светличная «нашлась» в студии ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» — уже после того, как ее поиски взял на контроль Следственный комитет, а неравнодушные обратились к волонтерам.

Ранее был назван настоящий размер пенсии актрисы Светличной — он в несколько раз больше суммы, которую ранее озвучил сын артистки Алексей Ивашов. Сын также заявил, что подозревает у матери деменцию и планирует отправить ее на лечение.

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