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РПЦ сочла грехом просмотр фильма Скорсезе

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imdb.com

Митрополит Волоколамский Иларион считает, что если в художественном фильме есть «намеренное искажение», касающееся жизненного пути Иисуса Христа, то такие фильмы смотреть нельзя. Об этом митрополит рассказал в программе «Церковь и мир».

Он напомнил, что специального запрета на изображение Христа в кинематографе нет, однако нужно относиться к трансляции образа с уважением и благоговением.

По его словам, примером обратного может быть «скандально известная» картина режиссера Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа», вышедшая на экраны в 1988 году.

»[Важно], чтобы не было намеренных искажений того, о чем рассказывается в Евангелии, как, например, это было в... фильме Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа». Такие фильмы смотреть нельзя. Такие фильмы смотреть — это значит совершать грех против Христа и против церкви», — заявил митрополит.

Ранее в РПЦ с опаской отнеслись к системе Face Pay в московской подземке — такая опция стала доступна с 15 октября.

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