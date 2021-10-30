РПЦ сочла грехом просмотр фильма Скорсезе

Митрополит Волоколамский Иларион считает, что если в художественном фильме есть «намеренное искажение», касающееся жизненного пути Иисуса Христа, то такие фильмы смотреть нельзя. Об этом митрополит рассказал в программе «Церковь и мир».

Он напомнил, что специального запрета на изображение Христа в кинематографе нет, однако нужно относиться к трансляции образа с уважением и благоговением.

По его словам, примером обратного может быть «скандально известная» картина режиссера Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа», вышедшая на экраны в 1988 году.

»[Важно], чтобы не было намеренных искажений того, о чем рассказывается в Евангелии, как, например, это было в... фильме Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа». Такие фильмы смотреть нельзя. Такие фильмы смотреть — это значит совершать грех против Христа и против церкви», — заявил митрополит.

Ранее в РПЦ с опаской отнеслись к системе Face Pay в московской подземке — такая опция стала доступна с 15 октября.