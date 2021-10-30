Сменившего имя Канье Уэста заметили со странной стрижкой

Американский рэпер Канье Уэст, который официально сменил имя на Йе, попал в объектив папарацци в Майми со странной прической, пишет портал Рage Six.

На размещенных кадрах видно, что рэпер частично облысел: его затылок и виски покрывают редкие клочки волос. Как пишет издание, косые взгляды прохожих ничуть не смущали музыканта, и он пребывал в отличном настроении.

Ранее Канье заметили на улицах Нью-Йорка в странной белокожей маске. Он прогуливался по городу в типичной для него бейсбольной кепке, солнцезащитных очках, кожаной куртке Balenciaga и маске, похожей на настоящее лицо. На шею рэпер повязал ткань телесного цвета, чтобы она совпадала со светлым тоном маски.

В середине октября стало известно, что Канье Уэст официально сменил имя на Йе (Ye), а также отказался от среднего имени Омари и фамилии.

В интервью радиоведущему Биг Бою музыкант объяснил, что сочетание Йе — составная часть его настоящего имени и самое употребляемое слово в Библии, которое со староанглийского переводится как «ты».