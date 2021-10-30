Валерия заступилась за Моргенштерна

Российская певица Валерия заявила, что скандальные заявления рэпера Алишера Моргенштерна о Дне Победы бесполезны и не смогут изменить мнение людей, если они нормально воспитаны.

«Вот сейчас говорят: «Моргенштерн виноват!» Да не он виноват, а родители, которые сделали так, что ребенок, кроме Моргенштерна, никого не знает, ничего не понимает», — сказала она в интервью «Комсомольской правде».

По мнению певицы, вопросы об этом нужно задавать и взрослым артистам, которые со сцены не просто нецензурно высказываются, но и показывают такое, от чего зрители бегут. Раньше все музыкальные жанры были равномерно распределены между артистами, а в современном мире многие почему-то резко ушли в хайп, отметила Валерия.

Певица подчеркнула, что, кто бы что ни пел и ни говорил, если у человека есть нравственные ценности, то он никакая пропаганда ему не страшна.

Ранее Моргенштерн в интервью для YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» скептически оценил традицию россиян праздновать День Победы, признавшись, что не считает целесообразным «тратить миллионы» на празднование победы в войне, которая закончилась 76 лет назад. Рэпер также подчеркнул, что не обесценивает победу страны в Великой Отечественной войне, но призывает «делать еще победы в информационных или космических технологиях» и праздновать их — а не то, что «прошло 70 с лишним лет назад». После резонанса в СМИ и соцсетях рэпер извинился за свое высказывание.

СК РФ по запросу «Ветеранов России» организовал проверки критических высказываний Моргенштерна о праздновании Дня Победы.