Бывшую жену звезды «Трех мушкетеров» обнаружили мертвой в Москве

В Москве нашли мертвой Людмилу Пашкову — бывшую жену актера Валентина Смирнитского, сыгравшего мушкетера Портоса в советском фильме «Д'Артаньян и три мушкетера».

Как уточняет РЕН ТВ, 28 октября сын 79-летней Пашковой пришел навестить мать в ее квартиру на улице Малая Дмитровка и обнаружил женщину без сознания на полу.

Прибывшие на вызов врачи констатировали смерть женщины.

В июне Смирнитский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказывал о браке с Пашковой. По его словам, бывшая жена училась на одном курсе с Вертинской и с Михалковым. «Она была младше меня. Мы были вместе три года приблизительно. У нас даже детей не было. Я работал в Театре Ленинского комсомола. Она поступила в Малый театр», — вспоминал он. Пара распалась из-за слишком разных графиков — молодые виделись нечасто. Родственники поддержали желание супругов расстаться.

Сейчас 77-летний Валентин Смирнитский женат в четвертый раз — на Лидии Рябцевой.