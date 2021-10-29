Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Госдеп: Россия не провоцировала газовый кризис в Европе 17:09
Защитники животных просят наказать Германа Стерлигова за «садистское» убийство быка 17:00
Экономист Коренев назвал причину прекращения поставок угля на Украину 17:00
Гвардиола прокомментировал отставку главного тренера «Барселоны» 16:57
«Растение-пенис» впервые за 20 лет зацвело на территории Европы 16:56
Украина попросила НАТО показать себя на Черном море для России 16:48
Осужденный за скандальное фото у храма блогер Бибиев не будет обжаловать... 16:43
В 75 лет умер военный нейрохирург Борис Гайдар 16:43
Из-за странной вещи на полке Цукерберга вновь всплыла теория, что он — рептилия 16:40
США перенесли запуск украинского спутника на следующий год 16:36

Бывшую жену звезды «Трех мушкетеров» обнаружили мертвой в Москве

close
100%
Официальный сайт Малого театра

В Москве нашли мертвой Людмилу Пашкову — бывшую жену актера Валентина Смирнитского, сыгравшего мушкетера Портоса в советском фильме «Д'Артаньян и три мушкетера».

Как уточняет РЕН ТВ, 28 октября сын 79-летней Пашковой пришел навестить мать в ее квартиру на улице Малая Дмитровка и обнаружил женщину без сознания на полу.

Прибывшие на вызов врачи констатировали смерть женщины.

В июне Смирнитский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказывал о браке с Пашковой. По его словам, бывшая жена училась на одном курсе с Вертинской и с Михалковым. «Она была младше меня. Мы были вместе три года приблизительно. У нас даже детей не было. Я работал в Театре Ленинского комсомола. Она поступила в Малый театр», — вспоминал он. Пара распалась из-за слишком разных графиков — молодые виделись нечасто. Родственники поддержали желание супругов расстаться.

Сейчас 77-летний Валентин Смирнитский женат в четвертый раз — на Лидии Рябцевой.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть