На Тайване сняли порноверсию «Игры в кальмара»

Тайваньская порностудия сняла собственный фильм по мотивам южнокорейского сериала «Игра в кальмара».

Компания по производству контента для взрослых Love6 обещает опубликовать свою версию хита Netflix 31 октября.

В попавших в сеть кадрах из фильма можно увидеть, что смертельные игры из оригинальной версии в тайваньской картине превратились в эротические. Так, в игре «Тише едешь, дальше будешь» проигравшим девушкам приходится заниматься любовью с охранниками, а в игре с печеньем на некоторых печеньях оказываются изображения фаллосов.

Ранее сообщалось, что московская сеть ресторанов запустила доставку с помощью курьеров, переодетых в надзирателей из корейского сериала «Игра в кальмара».

«Игра в кальмара» — сериал, который вышел в онлайн-кинотеатре Netflix 17 сентября 2021 года. По сюжету, люди, накопившие большие долги, должны пройти игру на выживание — победитель получит денежный приз. Участники проходят версии популярных в Южной Корее детских игр, проигравших убивают.