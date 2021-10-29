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В Большом театре впервые поставили оперу Сергея Прокофьева «Маддалена»

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Андрей Бабушкин/РИА «Новости»

В Большом театре (ГАБТ) в 246-м сезоне впервые поставили оперу Сергея Прокофьева «Маддалена», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Кроме того, зрители Большого театра увидят «Испанский час» Мориса Равеля на Камерной сцене имени Б. А. Покровского.

«Значимость сегодняшней премьеры заключается не только в том, что она первая в новом сезоне, а прежде всего в том, что опера Сергея Прокофьева «Маддалена» никогда не шла в Большом театре, а опера Мориса Равеля «Испанский час» ставилась лишь однажды — в 1978 году», — рассказала пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

Постановку обеих опер осуществили дирижер Алексей Верещагин и режиссер Владислав Наставшев. Режиссер также выступил в роли сценографа и художника по костюмам.

Ранее Большой театр отметил онлайн Всемирный день балета.

День балета отмечается с 2014 года, это восьмой по счету праздник. Его главными участниками определены Большой балет (балетная труппа ГАБТ), лондонский Королевский балет и Австралийский балет.

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