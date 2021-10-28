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Ревва рассказал, как ему предложили €100 тыс. за эскорт-услуги

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Александр Ревва/youtube.com

Певец и шоумен Александр Ревва в шоу «Блеф» на платформе Premier рассказал, как после выступления в Новосибирске ему предложили €100 тыс. за «VIP-услуги».

Артист выступил в отеле на дне рождения одной обеспеченной женщины. На мероприятии Ревве подарили дорогие часы и букет цветов, после чего к нему подошел помощник именинницы и предложил пройти в номер. За оказание «VIP-услуг» исполнителю пообещали €100 тыс. Ревва отказался из-за одного нюанса.

«Мероприятие проходило в отеле, и она хотела пригласить меня в номер. Вопрос в €100 тыс. за VIP-услуги. Я бы, возможно, согласился, но было одно условие: чтобы смотрел супруг», — добавил он.

Его соперник по шоу, певец Николай Басков, отметил, что ему тоже предлагали деньги за секс, но сумма была меньше — всего €10 тыс.

Ранее Басков признался, что обмочился на своем первом спектакле.

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