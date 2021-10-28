Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Заммэра Москвы назвала ситуацию с COVID-19 в Москве напряженной 17:20
Власти Крыма призвали контактирующих с больными COVID-19 соблюдать самоизоляцию 17:18
На Украине предложили поднять цены на газ для населения на 30% 17:17
Захарова: признавать правительство талибов* преждевременно 17:13
Майкл Джексон пугал детей в «Неверленде» клипом «Thriller» 17:09
Стала известна причина поездки Байдена без Псаки в Европу 17:03
Драма «Джонджоли» с Пересильд и Цыгановым получила международную награду 17:03
«Барселона» объявила о назначении временного главного тренера 17:01
В «Лаборатории Касперского» назвали самый разорительный тип хакерской... 17:01
В Москву на несколько дней вернется бабье лето 17:00

Юрий Бутусов считает ошибкой назначение Хабенского худруком МХТ

close
100%
Михаил Голенков/РИА «Новости»

Главный режиссер театра им. Вахтангова Юрий Бутусов прокомментировал назначение актера Константина Хабенского художественным руководителем МХТ им. Чехова.

Бутусов считает, что неверно делать актеров руководителями. «Я считаю это решение ошибочным, стратегически неверным. Театром должен руководить режиссер, у которого есть художественная идея, художественное понимание целого, стратегия, уже не говоря о том, что человек должен уметь делать спектакли. Эта тенденция — назначать руководителями театров успешных актеров. Она мне кажется ошибочной», — цитирует режиссера mk.ru.

При этом Бутусов не отрицает, что есть исключения. «Но это совершенно не подтверждает никакое правило. А правило это, заложенное Станиславским и Немировичем-Данченко, связано с великой идеей Художественного театра, на которой и держится театр. То, что сейчас происходит — это абсолютное разрушение наших культурных достижений», — уверен он.

В начале театральной карьеры Хабенский играл у Бутусова в Театре им. Ленсовета в Санкт-Петербурге — он был задействован в постановках «В ожидании Годо», «Калигула».

Ранее Хабенский поблагодарил бывшего худрука театра Сергея Женовача, который взял на себя руководство учреждением в непростое время и выразил надежду, что впереди труппу ждет интересная работа.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть