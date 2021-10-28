Юрий Бутусов считает ошибкой назначение Хабенского худруком МХТ

Главный режиссер театра им. Вахтангова Юрий Бутусов прокомментировал назначение актера Константина Хабенского художественным руководителем МХТ им. Чехова.

Бутусов считает, что неверно делать актеров руководителями. «Я считаю это решение ошибочным, стратегически неверным. Театром должен руководить режиссер, у которого есть художественная идея, художественное понимание целого, стратегия, уже не говоря о том, что человек должен уметь делать спектакли. Эта тенденция — назначать руководителями театров успешных актеров. Она мне кажется ошибочной», — цитирует режиссера mk.ru.

При этом Бутусов не отрицает, что есть исключения. «Но это совершенно не подтверждает никакое правило. А правило это, заложенное Станиславским и Немировичем-Данченко, связано с великой идеей Художественного театра, на которой и держится театр. То, что сейчас происходит — это абсолютное разрушение наших культурных достижений», — уверен он.

В начале театральной карьеры Хабенский играл у Бутусова в Театре им. Ленсовета в Санкт-Петербурге — он был задействован в постановках «В ожидании Годо», «Калигула».

Ранее Хабенский поблагодарил бывшего худрука театра Сергея Женовача, который взял на себя руководство учреждением в непростое время и выразил надежду, что впереди труппу ждет интересная работа.