«Она неуправляемая»: сын Светличной хочет отправить ее на лечение после пропажи

Сын заслуженной артистки России Светланы Светличной Алексей Ивашов в беседе с изданием «СтарХит» рассказал, что после пропажи актриса до сих пор не вышла на связь с родственниками.

По словам Ивашова, он также не собирается извиняться перед матерью, которая недовольна его отношением к ней. «Это у меня был день рождения, который она проигнорировала. Это она странно себя ведет. Мы четверо суток вообще не спали, не принадлежали себе. А она при этом высказывается негативно про всех, наговаривает», — говорит мужчина.

Ивашов хотел бы, чтобы знаменитая мать согласилась на лечение — родные подозревают у артистки деменцию. «Мы покупали и таблетки, и снотворное, и другие легкие препараты, но мама отмахивалась, мол, это мне не подходит. Сейчас собираемся в клинику класть. Но нужно ее согласие. Конечно, я считаю, что ей необходимо подлечиться. Она неуправляемая, с постоянными перепадами настроения», — рассказывает он.

О том, что Светличная якобы пропала, стало известно утром 25 октября. По данным интернет-издания Baza, заявление в полицию подал ее сын. При этом Алексей Ивашов сообщил «Газете.Ru», что не обращался в правоохранительные органы. Светличная «нашлась» в студии у Малахова — уже после того, как ее поиски взял на контроль Следственный комитет и начались поиски с волонтерами.

Малахову Светличная объяснила, что ей не хватает любви.