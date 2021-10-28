Сестру Орнеллы Мути арестовали за торговлю наркотиками

Старшую сестру известной итальянской актрисы Орнеллы Мути — Клаудию Ривелли — арестовали за торговлю наркотиками. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

28 октября итальянские карабинеры сообщили о задержании 39 человек за торговлю так называемыми «новыми психоактивными веществами» через теневой сегмент интернета dark web. Согласно распространенной информации, 11 человек были взяты под стражу, 28 — помещены под домашний арест. Правоохранители выяснили, что главы преступной группировки, занимавшейся международным наркотрафиком, вкладывали незаконно приобретенные деньги в криптовалюту.

По данным Corriere della Sera, в числе фигурантов, отправленных под домашний арест, была и 71-летняя Ривелли. В середине сентября карабинеры уже арестовывали актрису после того, как в ее доме в Риме были найдены три флакона с Gbl (гамма-бутиролактоном), так называемый «наркотик для изнасилования».

В своих показаниях итальянка заявила тогда, что использует эту жидкость для чистки серебра. При этом следствие выяснило, что Ривелли несколько раз под видом шампуня отправляла Gbl по почте своему сыну, который проживает в Лондоне. В сентябре актрису освободили.

Ранее сообщалось, что Орнелла Мути занимается изучением русского языка.