Студия Pixar выпустила тизер-трейлер спин-оффа «Истории игрушек» про Базза Лайтера

Кинокомпания Pixar опубликовала тизер-трейлер предстоящего анимационного фильма «Лайтер», который станет спин-оффом о знаменитом игрушечном астрорейнджере из франшизы «История игрушек» Баззе Лайтере. Видеоролик доступен на канале в YouTube.

В тизере главный герой Базз Лайтер выглядит не игрушечным, поэтому, возможно, повествование в мультфильме будет об астронавте, который стал его прототипом. В ролике он путешествует в далекий космос, где встречается с пришельцами. Зрителям также покажут знаменитый костюм из «Истории игрушек».

Режиссером «Лайтера» стал мультипликатор Энгус Маклейн, который ранее создал для Pixar короткометражные ленты «БЕРН-И», «Мальки» и «История игрушек и ужасов!». Также в соавторстве с Эндрю Стэнтоном он поставил «В поисках Дори» от Disney. В предстоящем анимационном фильме астронавта озвучит звезда киновселенной Marvel Крис Эванс.

Ранее студия Disney выпустила русский трейлер мультфильма «Энканто».