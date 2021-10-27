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«По глазам видно»: Боня призвала Бородину сдать тест на наркотики

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Российская телеведущая Виктория Боня призвала свою коллегу и давнюю соперницу Ксению Бородину сдать тест на наркотики. О причинах она рассказала «Собеседнику».

«По глазам человека видно, употребляет он или нет. Если она хочет опровергнуть это, может сдать свой волос на экспертизу, я могу сдать свой, волосы хранят информацию об употреблении запрещенных веществ на протяжении нескольких лет», — сказала Боня.

Таким образом телеведущая прокомментировала слова шоумена Рустама Солнцева о том, что ранее пыталась уличить Бородину в употреблении запрещенных веществ. По словам Бони, многие участники «Дома-2» видели Бородину в солнцезащитных очках и с отекшими глазами.

Ранее Боня рассказала об обидном детском прозвище.

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