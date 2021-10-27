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Помощник режиссера фильма «Раст» признался, что не проверил оружие перед инцидентом

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Помощник режиссера фильма «Раст» Дэвид Холлс заявил, что не проверил револьвер перед тем, как передать его Алеку Болдуину для съемки эпизода, во время которого произошел несчастный случай. Об этом сообщает New York Post.

Детективы, расследующие произошедшие, утверждают, что по словам Холлса, оружейник Ханна Гутьеррес показывала ему оружие, прежде чем он передал его Болдуину. Помощник режиссера подчеркнул, что видел заряженными только три патрона, посоветовал Гутьеррес проверить их, но та этого не сделала, и прокрутила барабан револьвера.

Уже после инцидента, Холлс взял револьвер со скамьи, где сидел Болдуин, передал его Гутьеррес, и сказал ей открыть пистолет, чтобы проверить, что находится внутри. По словам помощника режиссера, в барабане было четыре холостых патрона и одна гильза без пули.

Окружной прокурор Санта-Фе Мэри Кармак-Альтвис заявила, что эти показания могут сыграть ключевую роль в юридическом анализе, после того как будет завершено расследование местных правоохранительных органов.

Ранее шериф округа Санта-Фе, штат Нью-Мексико, Адан Мендоса заявил, что Правоохранительные органы после обыска на съемочной площадке вестерна «Раст» нашли несколько боевых патронов.

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