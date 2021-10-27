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Сценарист сериала «Рабыня Изаура» умер в возрасте 75 лет

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Gilberto Braga/Facebook

Бразильский сценарий сериала «Рабыня Изаура», лауреат премии «Эмми» Жилберту Тумшиц Брага умер в больнице Copa Star в Рио-де-Жанейро на 76-м году жизни, сообщает издание Correio Braziliense.

Брага был госпитализирован в больницу Copa Star в Рио-де-Жанейро в пятницу, 15 октября. Родственники сценариста рассказали, что в его организм проникла инфекция из-за перфорации пищевода. При этом Брага также страдал болезнью Альцгеймера. Издание не сообщает, стало ли это заболевание причиной его смерти.

Жилберту Тумшиц Брага родился в 1945 году. Он окончил Папский католический университет Рио-де-Жанейро, работал кинокритиком в газете O Globo в 1960-х годах. Его первой работой в качестве сценариста стал сериал «Золотая лихорадка». Первой большой успех к нему пришел после выхода на экран теленовеллы «Рабыня Изаура». Сериал также обрел популярность в СССР, выйдя на экраны 16 октября 1988 года.

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