Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Опубликована последняя переписка убитого и расчлененного рэпера Энди Картрайта... 19:52
Роскомнадзор может оштрафовать Google на сумму 10% от годового оборота компании 19:50
Голикова заявила о росте заболеваемости коронавирусом 19:44
Винер-Усманова упрекнула Аверину за то, что та не улыбалась во время выступления... 19:37
На съемочной площадке фильма «Раст» обнаружили боевые патроны 19:36
В центре Гамалеи рассказали о случаях хронического заболевания COVID-19 19:35
Эксперт Соболева предупредила о скрытых проблемах при покупке готовых квартир 19:28
В Совфеде призвали к защите граждан России в Донбассе после атаки дронов 19:22
Коронавирусные ограничения ужесточили в Свердловской области 19:21
Стало известно имя игрока, ограбленного в Париже трансгендерной проституткой 19:18

СТС отменил премьеру шоу с участием Моргенштерна после его высказывания про День Победы

close
100%
Осторожно: Собчак/YouTube

Телеканал СТС отменил премьеру шоу «Русский ниндзя» с участием Моргенштерна в качестве ведущего после скандального высказывания артиста про День Победы в интервью Ксении Собчак, пишет Super.ru.

Предполагается, что рэпер будет вести шоу с телеведущей Идой Галич. Пока канал никак не прокомментировал изменения в вещательной сетке, отметив, что проект перенесли на ноябрь. При этом точных дат в СТС не сообщили.

Ранее рэпер Алишер Моргенштерн в интервью Ксении Собчак заявил, что не считает целесообразным «тратить миллионы» на празднование победы в войне, завершившейся более 75 лет назад.

«Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются [доказать] — не знаю, может, это скрепы какие-то?», — сказал артист.

При этом адвокат Моргенштерна Сергей Жорин опроверг информацию о том, что исполнитель высказал предложение об отмене празднования Дня Победы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях