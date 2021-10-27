СТС отменил премьеру шоу с участием Моргенштерна после его высказывания про День Победы

Телеканал СТС отменил премьеру шоу «Русский ниндзя» с участием Моргенштерна в качестве ведущего после скандального высказывания артиста про День Победы в интервью Ксении Собчак, пишет Super.ru.

Предполагается, что рэпер будет вести шоу с телеведущей Идой Галич. Пока канал никак не прокомментировал изменения в вещательной сетке, отметив, что проект перенесли на ноябрь. При этом точных дат в СТС не сообщили.

Ранее рэпер Алишер Моргенштерн в интервью Ксении Собчак заявил, что не считает целесообразным «тратить миллионы» на празднование победы в войне, завершившейся более 75 лет назад.

«Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются [доказать] — не знаю, может, это скрепы какие-то?», — сказал артист.

При этом адвокат Моргенштерна Сергей Жорин опроверг информацию о том, что исполнитель высказал предложение об отмене празднования Дня Победы.