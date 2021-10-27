Universal снова пришлось перенести съемки мюзикла о ведьмах «Злая»

Студия Universal переносит съемки киноверсии мюзикла о ведьмах «Злая», сообщает The Hollywood Reporter.

Съемки фильма Джона Чу должны были начаться в марте 2022 года в США. Теперь они перенесены на июнь и пройдут в Великобритании.

Задержка, по словам инсайдеров, позволит продюсерам повысить эффективность производства. «Злая» будет первым фильмом, снятым в павильонах недавно построенной студии Universal Sky Studios в Элстри. Сценарий картины все еще находится на стадии создания.

В Universal планировали экранизировать «Злую» еще в 2004 году. Это один из трех самых успешных бродвейских спектаклей, продажи билетов на которые превысили $1 млрд.

Предполагалось, что режиссером фильма станет Стивен Долдри, однако после долгих лет переговоров он покинул проект.

«Злая» (Wicked) — мюзикл автора песен и музыки Стивена Шварца и Уинни Хольцман (либретто), основанный на романе Грегори Магвайера «Злая: Жизнь и приключения Злой Западной Ведьмы». Главные героини — ведьмы страны Оз: зеленокожая Эльфаба и будущая добрая ведьма Глинда. События мюзикла происходят параллельно с сюжетами художественного фильма 1939 года «Волшебник страны Оз» и романа «Удивительный волшебник из страны Оз» Лаймена Фрэнка Баума.

Ранее сообщалось, что российскую премьеру фильма с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы перенесли.