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Губерниев снова пошутил про Бузову и коньяк

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«Матч ТВ»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в Instagram вспомнил шутку про Ольгу Бузову и коньяк, которой довел телеведущую до слез в июне этого года.

25 октября Бузова открыла чемпионат мира по боксу среди мужчин, который проходит в Сербии. В конце выступления певица сказала «From love with Russia» («Из любви с Россией»), перепутав порядок слов в предложении.

«From morning with cognac» («С утра под коньяком»), — съязвил Губерниев в комментариях к посту «Матч ТВ» с Бузовой.

Ранее певица разрыдалась в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» из-за вопроса Губерниева. Комментатор спросил Бузову, перестала ли она пить коньяк по утрам. В ответ на это артистка назвала ведущего хамом и «дном». Сам Губерниев позднее оправдался, что процитировал героя произведения Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше».

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