Моргенштерн извинился за слова про День Победы

Рэпер Моргенштерн извинился за свое высказывание о том, что «не понимает» празднования Дня Победы 9 мая. Он также посетовал, что некоторые его слова вырвали из контекста, а другие — вообще не вставили в интервью. Об этом он написал в своем Instagram.

«Я хочу принести извинения перед всеми, кого задели мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события, я лишь честно признался, что «не понимаю», а фразу вырвали из контекста. Но СМИ как всегда переворачивают мои слова в своих грязных целях», — пожаловался Моргенштерн.

Артист выразил досаду по поводу того, что его предложение выделить дополнительные деньги ветеранам не вставили в интервью. Также Моргенштерн расстроился из-за того, что «никто не написал» про его пожелание россиянам «праздновать новые победы» в освоении космоса и технологий. Рэпер подчеркнул, что уважает ветеранов и гордится ими, но, к сожалению, не умеет формулировать свои мысли.

Ранее Моргенштерн заявил, что «не понимает» празднования Дня Победы.