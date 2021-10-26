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Нолан считает «Дюну» Вильнева «истинным удовольствием»

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Vianney Le Caer/Invision/AP

Голливудский режиссер Кристофер Нолан («Довод», «Темный рыцарь») в подкасте «The Director's Cut» признался, что посмотрел блокбастер «Дюна» Дени Вильнева несколько раз. Кинематографист назвал картину «истинным удовольствием».

«Я имел удовольствие посмотреть фильм уже несколько раз, и каждый раз я открываю для себя что-то новое: детали мира и то, как все сделано для большого экрана. Это истинное удовольствие и настоящий подарок для киноманов во всем мире», — подчеркнул Нолан.

Постановщик высоко оценил проект Вильнева, отдельно выделив «прекрасное сочетание живой съемки и компьютерной графики». Нолан считает, что новая «Дюна» знакомит современное поколение с самим романом, а фанатов вдохновляет на повторное прочтение произведения.

«Дюна» рассказывает о борьбе могущественных кланов за «специю» — ценнейший во вселенной ресурс, который добывается на единственной планете — пустынном Арракисе.

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