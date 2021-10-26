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Константин Богомолов убрал вдову Табакова из своей новой постановки «На каждого мудреца»

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В Театре Наций прошла премьера постановки «На каждого мудреца». Это новое и вольное прочтение режиссером Константином Богомоловым комедии Александра Островского, пишет KP. RU. Но поклонники актрисы Марины Зудиной, вдовы легендарного Олега Табакова, не увидели ее на сцене — хотя ее участие громко анонсировалось еще полтора месяца назад.

В начале сентября на пресс-коференции в театре заявили, что вдова Олега Табакова после долгого затишья вернется на сцену благодаря покровительству мужа Ксении Собчак, пишет издание. До этого Богомолов и Зудина уже работали вместе над спектаклями, актриса снималась у режиссера сериале «Содержанки».

В Театре Наций подтвердили, что Зудина должна была играть в спектакле «На всякого мудреца».

«Но во время репетиций режиссер принял решение вывести ее из постановки. О причинах нам неизвестно. Сейчас эту роль — Софьи Турусиной — исполняет Игорь Миркурбанов», — указали в театре.

Ранее вдова Олега Табакова заявила, что новый худрук «Табакерки» Владимир Машков не дает ей новых ролей. По мнению актрисы, режиссер «платит ей, чтобы она не выходила на сцену и просто тихо сидела».

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