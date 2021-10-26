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Дмитрий Киселев заявил о «глупости» Шукшиной и «невежестве» Волочковой

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Журналист Дмитрий Киселев раскритиковал позиции звезд по коронавирусу на фоне ухудшающейся эпидемиологической ситуации в стране. Свою точку зрения он выразил в статье на «Вести. Ru». Накануне в России вновь зафиксирован рекорд суточной смертности от коронавируса — 1075 человек, заболевших — под 40 тысяч за день.

Журналист напомнил, что в стране вновь введены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября на федеральном уровне. Губернаторы получили полномочия расширить «экстренный отпуск», начав его раньше и продлить по региональной необходимости позже. Киселев признает, что это плохо для экономики, но приоритеты социального государства — сохранение жизни и здоровья своих граждан.

«Странное дело, но получается, что наша модель социального государства в России в условиях пандемии в какой-то момент расхолодила своих граждан», — пишет журналист. Он указал, что пока правительство делает все возможное для сохранения жизней, знаменитые российские артисты заняли протестующие позицию в отношении прививок, которые могут изменить ухудшающуюся ситуацию по Covid-19, подчеркнул Киселев.

Журналист заявил: «Актриса Мария Шукшина делает на протесте против прививок себе общественное имя, хотя в предмете глупа, как пробка». По мнению Киселева, она собирает вокруг себя таких же некомпетентных людей для создания антипрививочного движения.

«Противница прививки балерина Анастасия Волочкова, которая невежественно считает, что вакцина от коронавируса провоцирует в организме онкологию и СПИД», — добавил Киселев. Он напомнил, что актер Никита Джигурда назвал вакцинацию «лохотроном». Наталья Ветлицкая и Александр Серов наотрез отказывались прививаться. В итоге певец попал в реанимацию с поражением 75% легких, его еле спасли, напомнил журналист.

Ранее в РПЦ рассказали, как относятся к обязательной вакцинации священников.

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