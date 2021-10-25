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Жена Болдуина впервые высказалась об инциденте на съемочной площадке

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AP

Супруга американского актера Алека Болдуина, который на съемочной площадке случайно застрелил оператора и ранил режиссера, Хилари заявила, что поддерживает мужа и шокирована произошедшим. Об этом она сообщила в своем Istagram.

«Мое сердце с Галиной, с ее мужем, сыном, их семьей и любимыми. И с моим Алеком. Нет таких слов, которыми можно описать шок и боль в сердце от такой трагической случайности. Сердце разбито», — написала Хилари Болдуин.

В подписи к публикации она добавила, что «посылает всем любовь и держит их в своем сердце», обращаясь к людям, упоминаемым в посте.

Ранее режиссер Джоэл Соуза и оператор Рид Расселл дали показания об инциденте на съемках фильма «Раст», в ходе которых была убита оператор Галина Хатчинс, а сам Соуза получил ранение.

Оператор Галина Хатчинс погибла 21 октября. Полицейские предполагают, что Болдуин совершил выстрел из реквизитного оружия на съемочной площадке, но холостой патрон по каким-то причинам сработал неверно и разлетелся осколками. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу.

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