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Актриса Татьяна Васильева заплатила 30 миллионов рублей ради встречи с внуками

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Российская актриса Татьяна Васильева заявила, что ей пришлось потратить 30 млн рублей, чтобы иметь возможность видеться с внуками. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По ее словам, после развода ее сына Филиппа невестка артистки Анастасия Бегунова уехала в Германию и забрала детей с собой. Бегунова потребовала у Васильевой 200 тыс. рублей в месяц за встречи с внуками. Затем актриса купила обоим внукам квартиры в Москве стоимостью 30 млн рублей.

Сейчас невестка часто приходит к артистке в гости, они обнимаются и целуются при встрече, добавила Васильева.

Ранее Васильева заявила, что потратила 1 млн рублей на отдых своего сына Филиппа с женой и дочкой на Мальдивах.

При этом отдых был испорчен из-за плохой погоды, так как на островах в это время был сезон дождей. Кроме того, внучка Васильевой заболела, что окончательно испортило отпуск. Актриса пожаловалась, что туроператоры захотели получить с ее родных еще 154 тысячи рублей, если они пожелают раньше улететь оттуда.

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