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Адель дала совет всем начинающим музыкантам

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@adele/instagram.com

Всемирно известная певица Адель дала совет всем начинающим музыкантам в интервью на YouTube-шоу журнала Vogue «73 вопроса».

«Берегите сердце и делайте так, чтобы музыка оставалась опасной. Я живу по такому принципу», — сказала Адель, отвечая на вопрос интервьюера.

Исполнительница также сообщила, что если бы могла встретиться с собой в 19 лет (возраст, в котором был выпущен первый альбом Адель «19» — прим.ред.), то сказал бы себе, что ее любовь к жизни с годами будет все больше уменьшаться.

Адель также рассказала о своей самой большой гордости — жвачке Селин Дион, подаренной ведущим Джеймсом Корденом. Новый альбом певицы, первый за шесть лет, должен выйти 19 ноября. В интервью Vogue певица не раскрыла его название, но сообщила, что этот альбом — самый личный.

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