«Цинично и жестоко»: Шпица прокомментировала слухи о романе с Прилучным

Российская актриса Екатерина Шпица выразила недоумение в связи с тем, что общественность распускает слухи о ее романе с коллегой Павлом Прилучным. По словам артистки, она видела звезду «Мажора» всего несколько раз в жизни, передает Teleprogramma.pro.

Шпица также подчеркнула, что многие пытаются разглядеть сходство между ее девятилетним сыном Германом и Прилучным, хотя отцом ребенка является каскадер Константин Адаев, а сама актриса с февраля 2021 года замужем за бизнесменом Русланом Пановым.

«Это очень цинично и жестоко по отношению к детям. Психика у всех разная. И когда дети находят о родителях такие новости, то неизвестно, как они это воспримут. Успеешь ты ребенку объяснить что-то или нет, — высказалась Шпица. — В некоторых пабликах начали искать сходство моего ребенка с Павлом Прилучным и пытаться приписать мне роман с Павлом, хотя мы только шапочно знакомы и несколько раз виделись на каких-то мероприятиях. И однажды большой компанией съездили в пресс-тур в поместье для рекламы одного бренда».

Ранее Павел Прилучный рассказал о съемках постельных сцен с Дарьей Мельниковой для фильма «Соври мне правду».