Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Мужчина пытался отбиться кайманом в ходе драки на пляже 18:52
Подруга Светличной рассказала о ее частых исчезновениях 18:51
Итальянский шеф-повар призвал россиян перестать готовить пасту «по-варварски» 18:50
У Путина и Бориса Джонсона состоялся телефонный разговор 18:50
Батыршина надеется, что российское телевидение покажет ЧМ по художественной... 18:49
Американские миллиардеры могут оплатить борьбу с изменением климата 18:47
Сын Трампа отомстил убившему украинского оператора Алеку Болдуину 18:46
Баринов: если Дзюба хочет в сборную, то должен публично попроситься туда 18:46
Глава Twitter рассказал о самом опасном явлении в экономике 18:46
СКР возбудил дело по факту обрушения части дома в Набережных Челнах 18:45

«Цинично и жестоко»: Шпица прокомментировала слухи о романе с Прилучным

close
100%
kino-teatr.ru

Российская актриса Екатерина Шпица выразила недоумение в связи с тем, что общественность распускает слухи о ее романе с коллегой Павлом Прилучным. По словам артистки, она видела звезду «Мажора» всего несколько раз в жизни, передает Teleprogramma.pro.

Шпица также подчеркнула, что многие пытаются разглядеть сходство между ее девятилетним сыном Германом и Прилучным, хотя отцом ребенка является каскадер Константин Адаев, а сама актриса с февраля 2021 года замужем за бизнесменом Русланом Пановым.

«Это очень цинично и жестоко по отношению к детям. Психика у всех разная. И когда дети находят о родителях такие новости, то неизвестно, как они это воспримут. Успеешь ты ребенку объяснить что-то или нет, — высказалась Шпица. — В некоторых пабликах начали искать сходство моего ребенка с Павлом Прилучным и пытаться приписать мне роман с Павлом, хотя мы только шапочно знакомы и несколько раз виделись на каких-то мероприятиях. И однажды большой компанией съездили в пресс-тур в поместье для рекламы одного бренда».

Ранее Павел Прилучный рассказал о съемках постельных сцен с Дарьей Мельниковой для фильма «Соври мне правду».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях